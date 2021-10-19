В Минстрое предложили комплекс мер для снижения цен на жилье

Так как во многом затраты застройщиков в будущем ложатся на плечи покупателей жилья, снижение нагрузки на первых может значительно облегчить жизнь вторым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комиссия общественного совета при Минстрое по проектному финансированию предлагает смягчить требования, которые выдвигаются к девелоперам при проектном финансировании. Комплекс мер, разработанных комиссией, может позволить значительно снизить стоимость квадратных метров на рынке недвижимости в России.

Комиссия предлагает, в частности, изменить требования к резервам банков в зависимости от уровня кредитоспособности девелоперов. Еще одна мера - также снизить требования к региональным застройщикам при выдаче проектного финансирования.

Отмечается, что так как во многом затраты застройщиков в будущем ложатся на плечи покупателей жилья, снижение нагрузки на первых может значительно облегчить жизнь вторым.

"Эффектом от предложенных мер для конечного покупателя может стать снижение цены квадратного метра до 10%", - рассказал "Известиям" руководитель экспертной рабочей группы комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Эдуард Самигуллин.

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты рынка недвижимости спрогнозировали рост цен на квартиры до конца 2021 года. По их мнению, пока ждать стабилизации цен на новостройки и вторички не стоит.