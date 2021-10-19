Глава Минфина США призвала законодателей повысить потолок госдолга страны

В Белом доме продолжаются споры о повышении госдолга США Фото: REUTERS

Министр финансов США Джанет Йеллен обратилась к американским законодателям с призывом одобрить дальнейшее повышение потолка государственного долга страны. Соответствующее письмо, написанное политиком, было официально направлено ряду влиятельных членов обеих палат Конгресса.

Как сообщает Йеллен, повышение лимита заимствований, одобренное несколькими днями ранее, дает уверенность в том, что Минфин сможет финансировать работу федерального правительства вплоть до 3 декабря 2021 года. Но чтобы продвинуться дальше этой даты, отмечает министр, нужно принять "определенные чрезвычайные меры".

Йеллен выступает за то, чтобы Конгресс США повысил потолок госдолга или приостановил его действие. Это должно дать долгосрочную уверенность в том, что правительство сможет выполнять свои обязательства, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Белом доме не могут прийти к соглашению о том, нужно ли в очередной раз повышать потолок госдолга США. Глава Минфина Джанет Йеллен предупреждала, что если законодателям не удастся к декабрю согласовать очередное повышение потолка госдолга, страну ждет «катастрофа».