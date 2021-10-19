Экс-омбудсмен Украины рассказала о «троянском коне» в комиссии по сертификации «Северного потока-2» Фото: REUTERS

Бывший омбудсмен Украины Валерия Лутковская назвала действия «Нафтогаза», подавшего ранее заявку на сертификацию трубовровода «Северный поток-2», бесполезными, заявив о «троянском коне» в комиссии по сертификации.

«Речь идет о том, что мы пошли в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией для того, чтобы, как «троянский конь», оттуда помешать этой сертификации. Идея понятна, но скажите мне, пожалуйста, как это повлияет на граждан Украины? Как мы будем жить?»», - спросила экс-омбудсмен в эфире телеканала «Наш».

Как отметила Лутковская, Украина испытывает большие проблемы с углем, а запасов этого продукта на некоторых ТЭЦ может хватить только на несколько недель. Она призвала украинских политиков думать о своих гражданах, а не пытаться мешать другим.

По ее словам, действия «Нафтогаза» бесполезны, а у всех других участников сертификации «за спинами находятся граждане их стран», и они понимают, что благодаря новому газопроводу будут получать газ дешевле.

«Соответственно, это развитие экономики, это отсутствие опасности, остановятся ли предприятия и тому подобное. Сможет их убедить "Нафтогаз"? Я сомневаюсь», - отметила она.