Зеленский заявил, что нет смысла задавать вопросы о вступлении Украины в Евросоюз

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла задавать вопросы руководству Европейского союза по поводу членстве незалежной в Евросоюзе.

«Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ», - заявил украинский лидер в интервью телеканалу ICTV, отметив, что в связи с этим не ставил «некоторые вопросы» ни главе Европейской комиссии госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни председателю Европейского совета Шарлю Мишелю,

Зеленский также указал на то, что у них до этого было много встреч с Шарлем Мишелем, добавив, что у них «прекрасные отношения».

По словам украинского лидера, если бы членство в Евросоюзе зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Европейском союзе «еще вчера». Как он считает, проблема сложилась на уровне отдельных государств-членов объединения. «Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной», - заявил президент Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что Киев продолжает готовить декларации с другими странами для понимания, кто точно готов голосовать за принятие Украины в Европейский союз. «Четыре страны уже подписали, три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27 (стран)», - уточнил он.

Напомним, ранее в Европейском союзе комментировали перспективы вступления Украины в ЕС. По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, незалежной потребуется около 20 лет работы для вступления в объединения, указав на то, что «вступление имеет кучу условий». Чуть ранее вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что решение вопроса о запуске процедуры членства Украины в Евросоюзе в ближайшие годы маловероятно.