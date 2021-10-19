Норвежец пожаловался на дискриминацию из-за «русской» фамилии Степашко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвежское общество отторгает людей по признаку фамилии. Такое мнение высказал выходец из Осло Терье Степашко.

«Норвежское общество предает собственных граждан, отталкивая людей по признаку фамилии. Поэтому мы должны мысленно расширить норвежскую "именную флору" так, чтобы в нее вошло как можно больше людей», – написал норвежец в статье для NRK.

Степашко пожаловался на то, что сталкивается в Норвегии с расизмом, а также предрассудками и другой, самой разнообразной формой дискриминации. По его словам, причиной такого отношения послужила его фамилия, которую норвежцы воспринимают как «русскую».

Норвежец полагает, что его детям в стране явно придется менять фамилию, так как с ней жить в Норвегии неудобно.

Сам Терье Степашко родился и вырос в пригороде Осло, а его родители также норвежцы. «Русская» фамилия досталась семье в конце XIX века от прадеда. При этом «Степашко» - фамилия, которая довольно распространена на Украине и, скорее, не русская, а украинская.