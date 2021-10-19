Сбой в работе "ВКонтакте" произошел 19 октября 2021 Фото: Анастасия ОСИПОВА

Во вторник, 19 октября, жители многих российских городов столкнулись со сбоями в работе социальной сети «Вконтакте». Большинство проблем связаны с работой приложения.

Как передает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, около 44 процентов пользователей «Вконтакте» сообщают о проблемах с работой приложения, 35 процентов заявляют о сбоях в работе веб-сайта, и еще 21 процент жалуются на проблемы с подключением сервера.

По состоянию на 07:40 по московскому времени был зафиксирован 2 331 отчет о сбоях в работе «Вконтакте». Наибольшее количество неполадок стали отмечать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Челябинска.

Напомним, несколько дней назад в работе социальной сети также были отмечены неполадки. Сбои в работе «Вконтакте» зарегистрированы 10 октября. Тогда большинство пользователей также жаловались на сбои в работе приложения и в работе сайта соцсети.