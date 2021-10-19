Землетрясение произошло у берегов Турции и Греции Фото: REUTERS

Во вторник, 19 октября, зафиксировали у берегов Турции и Греции.

Как передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, у побережья Греции зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр подземных толчков располагался в 308 километрах к востоку от города Ираклион на острове Крит, население которого составляет около 137 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

По данным Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, на юге страны произошло землетрясение магнитудой 6. Как сообщается, эпицентр подземных толчков находился на глубине 36 километров в Средиземном море в 190 километрах от курортного города Каш провинции Анталья.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.