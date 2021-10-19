Росстат планирует изменить методы оценки финансового положения россиян Фото: REUTERS

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) планирует опробовать новый способ методику оценки финансового положения граждан. Для этих целей ведомство разместило на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы. Как.

Как передает РБК, предполагается, что новая методика поможет охватить группы населения, которые недостаточно представлены в текущих отчетах. Речь идет о пенсионерах, многодетных семьях, студенческих домохозяйствах, группах людей с очень высокими или очень низкими доходами.

«Мы планируем оценивать малые группы, информация о которых в силу разных причин не представлена. Это могут быть группы с высокими доходами или люди с ограниченными возможностями. Но в первую очередь речь идёт о семьях с детьми и людях старшего возраста», - приводит издание заявление пресс-службы Росстата.

Уточняется, что при подсчёте будут учитываться доходы в натуральном виде. Таких как, средства технической реабилитации для инвалидов или же молочная кухня для матерей. Кроме того, собираются учитывать финансовые активы.