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Общество19 октября 2021 9:37

Российским пенсионерам предложили бесплатно выдавать планшеты

Директор Института исследования проблем современной политики отметил, что данная категория граждан не всегда может позволить себе покупку дорогих устройств
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Антон Орлов отметил, что данная категория граждан не всегда может позволить себе покупку дорогих устройств

Антон Орлов отметил, что данная категория граждан не всегда может позволить себе покупку дорогих устройств

Фото: Иван ВИСЛОВ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил бесплатно предоставлять планшеты нуждающимся пенсионерам. Об этом во вторник, 19 октября 2021 года сообщает RT.

В своем обращение к главе Минтруда Антону Котякову он отметил, что данная категория граждан не всегда может позволить себе покупку дорогих устройств, но им также необходима возможность доступа к порталам государственных и муниципальных услуг, приложениям для записи на приём в медицинские учреждения.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам пенсионного возраста планшетов и мобильного доступа в сеть интернет на безвозмездной основе по факту обращения в муниципальные органы социальной защиты.", - цитирует текст письма издание.

Ранее телеканал "360" сообщал, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал врачей-пенсионеров вернуться на работу из-за кадрового голода. По последним данным, укомплектованность больниц врачами сейчас составляет 67%, медперсоналом — 72%.