Российским пенсионерам предложили бесплатно выдавать планшеты

Антон Орлов отметил, что данная категория граждан не всегда может позволить себе покупку дорогих устройств Фото: Иван ВИСЛОВ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил бесплатно предоставлять планшеты нуждающимся пенсионерам. Об этом во вторник, 19 октября 2021 года сообщает RT.

В своем обращение к главе Минтруда Антону Котякову он отметил, что данная категория граждан не всегда может позволить себе покупку дорогих устройств, но им также необходима возможность доступа к порталам государственных и муниципальных услуг, приложениям для записи на приём в медицинские учреждения.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам пенсионного возраста планшетов и мобильного доступа в сеть интернет на безвозмездной основе по факту обращения в муниципальные органы социальной защиты.", - цитирует текст письма издание.

Ранее телеканал "360" сообщал, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал врачей-пенсионеров вернуться на работу из-за кадрового голода. По последним данным, укомплектованность больниц врачами сейчас составляет 67%, медперсоналом — 72%.