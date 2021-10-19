Россияне мечтают провести творческий отпуск в Италии, Индонезии или Чехии

Аналитики рассказали, что 20 процентов опрошенных хотели бы набраться вдохновения в одиночестве Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики из сервиса OneTwoTrip провели опрос, в котором приняли участие 3440 человек. Выяснилось, что большинство россиян (85%) хотели бы провести творческий отпуск в путешествии. Об этом, во вторник, 19 октября 2021 года сообщает издание "Газета.ru".

Самыми популярными странами, где россияне хотели бы почерпнуть вдохновение стали Италия (15%), Индонезия, в частности Бали (11%) и Чехия (7,5%). Больше всего респондентов хотят устроить себе перезагрузку на Алтае (12%), в Крыму (9%) и на Северном Кавказе (5,5%).

При этом отмечается, что 20 процентов опрошенных хотят провести отпуск в одиночестве.

"Вместе с тем туристы признались, что зачастую им неважно место, главное, чтобы были море или горы, другим же требуется отправиться в кругосветку. У остальных респондентов мнения о том, где лучше всего проводить это время, сильно разошлись", - рассказали в компании.

Ранее эксперты рассказывали, как правильно подготовиться к отпуску. Перед поездкой в незнакомое место стоит уточнить, как добраться от вокзала или аэропорта до отеля, как ходит транспорт. Дорогой интернет или его отсутствие могут сильно попортить настроение, если не уточнить дорогу заранее, сообщает ФАН.