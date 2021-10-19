N-TV: газовая сделка США и Китая усугубит энергетический кризис в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заключение газовой сделки между США и Китаем может стать причиной усугубления энергетического кризиса в Европе. Такое мнение высказал немецкий телеканал N-TV, предупредив, что это может стать проблемой, поскольку на сегодняшний день европейские газовые хранилища недостаточно заполнены.

N-TV отметил, что в настоящее время США и Китай находятся на завершающей стадии переговоров о крупной поставке сжиженного природного газа. Пекин надеется, что договоренности будут достигнуты уже к концу этого года.

«Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь её газовые хранилища недостаточно полны», - заявили в эфире телеканала.

Как считает телеканал, помочь в сложившейся ситуации могла бы Москва, увеличив поставки по своим газопроводам. Однако, уточняется, что экспортные возможности ограничены, поскольку Россия должна заполнять собственные хранилища.

Напомним, последнее время газ резко подорожал в Европе. Как ранее писал сайт kp.ru, группа из пяти стран Европейского союза выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка цен на голубого топлива.