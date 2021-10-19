США не увидели угрозы в запуске ракет КНДР в Японское море Фото: REUTERS

Вооруженные силы Соединенных Штатов не видят угрозы в испытаниях ракет КНДР, прошедших во вторник, 19 октября.

«Нам известно о пуске северокорейской баллистической ракеты сегодня утром в Японское море. Мы проводим тесные консультации с Республикой Корея (РК) и Японией, а также с другими региональными союзниками и партнерами… это событие не представляет непосредственной угрозы персоналу США, территории или территории наших союзников», – сказано в сообщении на сайте Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Как отметили в командовании, Вашингтон осуждает действия КНДР и призывает ее «воздерживаться от любых дестабилизирующих действий». США продолжат следить за ситуацией, добавили там.

Напомним, во вторник, 19 октября, запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Это не осталось незамеченным южнокорейскими военными силами. Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи, КНДР запустила всего один снаряд. Никакой информации о том, что он из себя представляет, не приводится.