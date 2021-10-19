Российские водители рассказали, когда меняют летнюю резину на зимнюю Фото: Олег УКЛАДОВ

Российские водители начали готовиться к зимнему сезону. 23% автомобилистов уже поменяли летнюю резину на зимнюю. Среди тех, кто еще не успел «переобуться», 24% планируют сделать это только когда на среднесуточная температура пустится ниже ноля, выпадут осадки.

22% ждут, когда на улице будет всего 2 до 5 градусов тепла, а 19% переобуваются на отметке в 0…+1 градус.

15% обычно отправляются на шиномонтаж, только когда на улице устанавливается ощутимый минус, а 10% принимают решение о замене по календарю, а не по погоде.

Только 5% автовладельцев ездят на всесезонной резине и не планируют ее менять. Об этом пишет Российская газета со ссылкой на опрос, проведенный сервисом "Авито Авто".

При этом автоэксперты рекомендуют менять шины на зимние раньше - когда среднесуточная температура достигает 7 градусов выше ноля. Это продлит срок службы резины и обеспечит безопасность при вождении. Погода для многих становится основным критерием в денном вопросе, сообщает РИАМО.

Возраст также влияет на стремление поскорее «переобуть» автомобиль. Среди водителей от 18 до 24 лет это сделали 34%, а среди тех, кто старшее 55 лет – только 19%.

В каких регионах водители активнее готовят машины к зиме:

Сибирском и Дальневосточном ФО -48%,

Уральском федеральном округе - 31%,

Центральном федеральном округе - 19%,

Северо-Западном федеральном округе - 13%,

Приволжском федеральном округе - 12%.

Более половины автовладельцев меняет резину в шиномонтаже – 51%, при этом 32% записываются заранее, а 19% предпочитают стоять в живой очереди.

23% респондентов меняют шины самостоятельно в гараже.

10% обращаются за услугой в официальные дилерские сервисные центры.

Примечательно, что в крупных городах страны автовладельцы самостоятельно производят сезонную замену резины чаще, чем в других.

Города, где автомобилисты чаще сами меняют резину:

Волгограде - 32%,

Пермь – 34%,

Самара - 34%,

Екатеринбург – 39%

Уфе – 38%,

Москва – 17%,

Санкт-Петербург – 17%.

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов отметил, что каждый водитель должен ориентироваться не только на погодные условия, но и обращать внимание на те условия, в которых он эксплуатирует автомобиль, пишет газета "Известия".