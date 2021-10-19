Правительство направит дополнительно 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На поддержку семей с детьми направят дополнительно 28,3 миллиарда рублей из резервного фонда правительства России. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Речь идет о семьях, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет. Им ежемесячно будет выплачиваться пособие, размер которого зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. В 2021 году на эти цели было направлено 276 миллиардов рублей, сообщается на сайте кабинета министров.

Также Мишустин подписал распоряжение о выделении 5,9 миллиарда рублей на поддержку семей, в которых три и более ребенка. Такие семьи имеют право на ежемесячные выплаты, пока ребенку не исполнится три года. Федеральный бюджет на эти цели предусмотрел более 59 миллиардов рублей.

Как писал сайт kp.ru, Минтруд РФ планировал снова смягчить правила для получения пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, а также для выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет.