Суд признал незаконным приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии у ЮМК банка

Cуд признал незаконным приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии у ЮМК банка Фото: Анастасия ОСИПОВА

Арбитражный суд Москвы признал незаконным приказ Центробанка России об отзыве лицензии и введении временной администрации в краснодарском Банке Южной многоотраслевой корпорации (ЮМК банк). Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

«Проверив на соответствие действующему законодательству, признать незаконными приказы Центрального Банка РФ от 19.03.2021», - сказано в резолютивной части решения по итогам судебного заседания от среды, 13 октября.

В документе уточняется, что судебное решение может быть обжаловано в течении одного месяца с момента его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Центробанк России приказом от 19 марта 2021 года отзывал лицензию на осуществление банковских операций у ЮМК банка был. По данным регулятора, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. Кроме того, свыше 70 процентов учтенной на балансе банка ссудной задолженности являлась низкокачественной.