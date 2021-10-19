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Экономика19 октября 2021 10:50

Замглавы МИД РФ заявил, что курс на дедолларизацию продолжат

При этом Панкин признал, что отказ от доллара связан и с определенными издержками для бизнеса
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Замглавы МИД РФ заявил, что курс на дедолларизацию будет продолжен

Замглавы МИД РФ заявил, что курс на дедолларизацию будет продолжен

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс на дедолларизацию в России будет продолжен, несмотря на определенные издержки для бизнеса и государственных финансовых операций. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Как заявил замглавы внешнеполитического ведомства, на сегодняшний день «санкционные риски и вызовы» со стороны США сохраняются, на этом фоне расчеты российской стороны с основными торговыми партнерами необходимо защитить, поскольку платежи в долларах «проходят через американские банки и систему клиринга», что в свою очередь позволяет США блокировать «любые, на их взгляд, подозрительные транзакции».

«Таким образом, не вызывает сомнения целесообразность продолжать работу по дальнейшему сокращению доли доллара в национальных международных резервах, а также его использования в расчетах с иностранными партнерами», - приводит «Интерфакс» заявление дипломата.

Панкин отметил, что в будущем доллар можно было бы заменить другими иностранными валютами, а также цифровыми активами. Однако он признал, что дедолларизация на самом деле связана и «с определенными издержками для бизнеса и государственных финансовых операций».

Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил, что США своими действиями сами постоянно дают подпитку идее о дедолларизации.