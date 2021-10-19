В Торгово-промышленной палате заявили, что рестораны уровня "Мишлен" найдутся в каждом регионе РФ Фото: Евгения ГУСЕВА

Рестораны, которые способны претендовать на звезды «Мишлен», найдутся в любом российском регионе. Такое заявление сделал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

«Наши рестораны заткнут за пояс все "мишленовские" Европы. На мой взгляд, такие найдутся в каждом регионе: может, один, может - несколько. В регионах не так много ресторанов, как у нас в Москве или в Санкт-Петербурге, и там не так много посетителей с высоким уровнем доходов, готовых потратить серьезные деньги … И многие из них, я думаю, могут соответствовать [уровню "Мишлен"]», - приводит ТАСС слова главы ТПП, который указал на серьезную борьбу за посетителей там очень серьезная.

Катырин назвал «Мишлен» брендом, известны во всем мире. «Все ему очень доверяют, особенно публика, избалованная европейскими изысками», - отметил он.

Москва стала первым российским городом в России и странах СНГ, где появились рестораны, отмеченные звездами «Мишлен». Всего в гид «Мишлен» попали 69 столичных кафе и ресторанов.