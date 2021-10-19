Автоэксперт Игорь Моржаретто напомнил правила подготовки автомобиля к зиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая половина осени уже позади, а значит совсем скоро на улице начнутся заморозки. 19 октября синоптики обещают первый снег и автомобилистам не стоит затягивать с подготовкой машины к зимнему сезону.

Автоэксперт Игорь Моржаретто перечислил процедуры, которые нужно выполнить, чтобы не знать проблем с машиной в холодное время года. Замена резины – это далеко не единственное обязательное действие. Уже можно «переобуваться», так как ночами столбики термометров опускаются ниже ноля, а по утрам возможен первый гололед.

- Уже можно отправляться на шиномонтаж. Так же стоит проверить, какая жидкость залита в бочке стеклоомывателя. Если вода, то добавить в нее незамерзайку, а еще лучше каким-то образом слить ее. В противном случае вся система может перемерзнуть внутри, - подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Не лишним будет проверить аккумулятор, поменять «дворники», а если подошел срок — привести в порядок тормозную систему и заменить моторное масло

В свою очередь эксперты сервиса для покупки авто онлайн (входит в экосистему «Сбера») «СберАвто» рассказали, как правильно подобрать зимнюю резину для своего автомобиля.

Выбор зимних покрышек во многом зависит от того, как планируется эксплуатировать автомобиль в течение зимнего периода и в каких климатических условиях. Если речь идет о загородных поездках, то лучше отдать предпочтение шипованной резине, сообщает газета "Известия".

Что касается топлива, то автомобиль всегда стоит заправлять тем топливом, которое рекомендует производитель. Бензин с неподходящим октановым числом может стать причиной повреждения двигателя, сообщает телеканал "360".