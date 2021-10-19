ООН предупредила, что к 2040 году Африка лишится последних ледников Фото: REUTERS

К 2024 году Африка рискует остаться без последних ледников, поскольку потепление на континенте идет более быстрыми темпами, чем в среднем на Земле, сообщили в ООН.

В настоящее время в Африке ледники остались только на массивах гор Кения, Рувензори (Уганда) и Килиманджаро (Танзания). Если текущие темпы потепления сохранятся, то они полностью растают к 2040 году, и сначала это произойдет на горе Кения, которая лишится льда на 10 лет раньше, чем Килиманджаро и Рувензори, говорится в докладе на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Как отмечается в исследовании, темпы роста уровня Индийского и Атлантического океанов у африканского побережья выше среднемировых показателей, в результате чего такие страны, как. Судан, Эфиопия и Чад пережили наводнения. Существенные изменения климата повлияли на гуманитарную ситуацию в Африке, в частности на продовольственную безопасность и здравоохранение, проблема которых стала еще более острой в условиях пандемии коронавирусной инфекции

ВМО прогнозирует, что к 2030 году порядка 118 миллионов африканцев, живущих менее чем на 1,9 доллара в день, испытают на себе последствия засухи и наводнений. По мнению специалистов ООН, странам южнее Сахары требуется в ближайшие 10 лет от 30 до 50 миллиардов долларов, которые позволят избежать еще больших расходов на дополнительную поддержку.