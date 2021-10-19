Украина закрыла пункт пропуска «Чаплинка» на границе с Крымом Фото: Архив "КП"

Украина закрыла контрольно-пропускной пункт «Чаплинка», расположенного на границе с Крымом.

«19.10.2021 с 00.00 прекращается пропуск лиц и транспортных средств через пункт контроля въезда-выезда «Чаплинка» в связи с его нефункциональностью», – сообщается в Facebook Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

Решение о закрытии КПП принято Херсонской областной администрацией. Пересечение границы возможно через пункты пропуска «Каланчак» и «Чонгар».

Как писал сайт kp.ru, в конце мая 2021 правила пересечения границы Крыма с Украиной немного изменились, так как вступило в силу распоряжение правительства РФ № 1291-р. В перечне расширился круг близких родственников, которые могут въезжать на территорию полуострова: это супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители и усыновленные. Кроме того, можно ехать за рубеж по причине смерти или ухода за супругом (супругой), детьми, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками, усыновителями или усыновленными.