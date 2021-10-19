Роскомнадзор пообещал снять ограничения скорости Twitter, когда соцсеть удалит запрещенный контент Фото: REUTERS

Ограничения скорости Twitter будут полностью сняты, когда социальная сеть удалит весь запрещенный контент, сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Мы готовы снять ограничения, если они полностью исполнят российское законодательство», – сказал он журналистам.

По словам Субботина, Twitter осталось удалить 9% запрещенного контента.

Напомним, ранее в Роскомнадзоре рассказали, что именно замедлилось в работе Twitter. Оказалось, что принятые меры коснулись только фото- и видеоконтента. В марте 2021 в ведомстве сообщили, что замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных.

Как писал сайт kp.ru, сотрудники ФССП России начали процедуру принудительного взыскания с компании Twitter штрафов на сумму свыше 8,9 миллиона рублей. Причиной такого наказания стал отказ социальной сети удалить запрещенную в РФ информацию.