Сергей Кириенко назвал безопасность в информационном пространстве общей целью бизнеса и власти

Сергей Кириенко назвал общей целью бизнеса и правительства обеспечение национальной безопасности в инфопространстве. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН/ТАСС.

Сергей Кириенко считает, что российский бизнес и власть имеют общую цель – обеспечеие национальной безопасности в информационном пространстве. Об этом говорится в его приветствии участникам форума «Спектр-2021», который открылся в Сочи 19 октября.

"Обеспечение национальной безопасности в информационном пространстве - общая цель. А значит, нам необходимо выработать и постоянно согласовывать подходы к ее достижению, что называется, держать руку на пульсе и сверять часы", - отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.

Сергей Кириенко подчеркнул, что принципиальную важность представляет обсуждение регулирования в сфере инфокоммуникационных технологий участниками телекоммуникационной отрасли напрямую с представителями регулятора и государства.

"В не меньшей степени, чем бизнес, государство заинтересовано и в том, чтобы работа российской сети и связи, и национального сегмента интернета была стабильной, надежно защищённой от возможного негативного воздействия", - отметил Кириенко, добавив, что форум в Сочи должен стать настоящей площадкой доверия, а договоренности, которые будут достигнуты в ходе дискуссий, лягут в основу дальнейшего развития отрасли и повышения ее безопасности.

Форум «Спектр-2021» проходит в двадцатый раз. На нем традиционно идет обмен информацией, опытом и различными взглядами на проблемы регулирования отрасли связи и инфокоммуникационных технологий.

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