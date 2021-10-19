В Южной Корее заявили, что дальность полета выпущенной КНДР ракеты составила до 590 километров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дальность полета БРПЛ, испытанной во вторник, 19 октября, в Северной Корее, составила около 590 километров.

Как передает информационное агентство Южной Кореи Yonhap, согласно оценкам, максимальная высота полета ракеты достигла 60 километров при дальности 590 километров.

Напомним, накануне стало известно, что Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи, КНДР запустила всего один снаряд. Береговая охрана Японии заявила, что это может быть баллистическая ракета, а ее обломки могут упасть в Японское море.

Как писал сайт kp.ru, премьер-министр Японии Фумио Кисида прервал свою рабочую поездку по регионам страны и принял решение вернуться в Токио в связи с ракетными пусками КНДР.