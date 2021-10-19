Скорая помощь в Нижнем Новгороде потратила два часа на пьяного пациента

В Нижнем Новгороде прокомментировали видео с пьяным пациентом Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Нешуточные страсти разгорелись в социальных сетях после публикации неоднозначного видео. На кадрах видно, как медики и сотрудники полиции тащат пожилого мужчину в карету скорой помощи.

- Вопрос к скорой и полиции. А носилки где? Человеку плохо, а его волокут, как мешок картошки! Седой, пожилой мужчина. Не стыдно? – возмутились нижегородские пользователи соцсетей.

Однако на деле ситуация выглядела совсем иной. Об обстоятельствах этого происшествия местным жителям рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

- Потратили ценное время скорой помощи на пьяного человека. Прошу любителей комментировать и снимать видео «из кустов» сначала научиться предлагать помощь, а потом сливать в сеть, - цитирует NewsNN слова министра.

Как оказалось, мужчина пожаловался на боль в груди, и прохожие вызвали ему скорую помощь. Звонок от них поступил в 9:35, а уже в 9:52 медики были на месте.

- Как выяснилось впоследствии, у самого «пациента» жалоб на здоровье не было. Однако он признался, что много выпил, - продолжает министр. – Тем не менее, медики довели его до машины скорой помощи и провели осмотр: измерили давление, сделали кардиограмму, провели глюкометрию. После этого мужчина был доставлен в наркодиспансер в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести. На все про все у медиков ушло два часа.