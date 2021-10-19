В Татарстане директор колледжа получал стипендии за фальшивых студентов

Экс-директор задержан и ожидает суда под подпиской о невыезде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завершено расследование уголовного дела экс-директора ГАПОУ «Апастовский аграрный колледж». Вскоре мужчина предстанет перед судом. Его обвиняют сразу по двум статьям: «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог».

По версии следствия, с 2018 по 2021 года, занимая указанную должность, фигурант дела должен был выполнить план по приему определенного количества студентов. При этом весь этот процесс директор колледжа контролировал лично. В итоге, мужчина решил пойти своим путем. Через родственников и преподавателей он разыскивал молодых людей и фиктивно зачислял в колледж. Мало того директор начислял им еще и стипендии. Правда, эти деньги до «студентов», которые не ходили на занятия, так и не дошли. Их себе оставлял директор, сообщает inkazan.ru.

Как отметили в следственном комитете Татарстана, всего по этой схеме в колледж были зачислены 11 студентов, 10 из них получали стипендию. Причиненный директором ущерб превысил сумму в 378 тысяч рублей. Когда все вскрылось студентов отчислили, а мужчину уволили. К слову, во время следствия он не стал отпираться и рассказал все как есть. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.