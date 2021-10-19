Парусник ВМС Бразилии врезался в мост в Эквадоре Фото: Кадр видео

Учебное парусное судно ВМС Бразилии Cisne Branco ("Белый лебедь") врезалось в пешеходный мост через реку Гуаяс, которая находится в одноименной эквадорской провинции. О происшествии сообщила пресс-служба Военно-морских сил Эквадора.

«Персонал порта Гуаякиль предпринял ряд установленных мер из-за морской аварии, произошедшей в понедельник в 12:30 по местному времени на реке Гуаяс при отшвартовке бразильского парусного судна Cisne Branco», - говорится в заявлении, опубликованного на фоициалном канале ведомства в Twitter.

Как передает новостной портал Infobae со ссылкой на заявление Военно-морских сил, бразильский парусник врезался в разводной мост.

Уточняется, что на помощь бразильскому судну ВМС Эквадора отправили буксир, который затонул в процессе операции. капитан порта Гуаякиль, административного центра провинции Гуаяс Данило Эспиноса распорядился принять меры для того, чтобы не допустить загрязнения реки.

В сообщении отмечается, что парусник будет переправлен в яхт-клуб, где пройдет технический осмотр. Эспинос также сообщил, что во время инцидента никто не пострадал. На данный момент начата проверка причин произошедшего.