Ксения Собчак улетает в Париж через десять дней после смертельной аварии в Сочи

На днях у телеведущей должна состоятся встреча с сотрудниками ГИБДД Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак улетает в Париж, она уже прошла паспортный контроль в аэропорту "Шереметьево". Об этом во вторник, 19 октября сообщает "Пятый канал"

На днях у телеведущей должна состоятся встреча с сотрудниками Госавтоинспекции по поводу смертельной аварии в Сочи. Издание уточняет, что пока нельзя сказать, каким образом ей удастся это сделать из Франции.

Адвокат Сергей Радько рассказал, что светская львица может покинуть страну, так как она проходит по делу о ДТП как свидетель.

"Никаких ограничений в отношении свидетеля закон не предусматривает, поэтому она вправе передвигаться свободно, без ограничений. Она же не подозреваемая, не обвиняемая, поэтому вправе свободно перемещаться", - рассказал правозащитник телеканалу "360".

Ранее ФАН сообщал о смертельном ДТП в Сочи с участием Ксении Собчак. По предварительной информации все произошло по дороге на Красную поляну. Mercedes и Volkswagen столкнулись "лоб в лоб".