Премьер Польши заявил, что ЕС находится на пороге «огромного» энергокризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз стоит у порога «огромного» газового и энергетического кризиса. Такое заявление во вторник, 19 октября, сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пленарной сессии Европарламента.

«Мы сегодня стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса», - заявил глава польского правительства, отметив, что уровень кризиса уже в ближайшие недели может потрясти Европу.

По его словам, быстро растущие цены газ, спровоцированы в том числе «преднамеренными действиями российских фирм», и уже сегодня ставят многие фирмы в Европе перед выбором – «ограничивать производство или переводить траты на потребителей. Как он считает, уже сегодня на росте цен «отражается» разрешение проекта «Северный поток - 2» и политика «Газпрома».

«Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может повергнуть в бедность ... в связи с неконтролируемым ростом цен во всей Европе», - заявил он.

Моравецкий призвал учитывать и эффект домино. Он обратил внимание на то, что один кризис может «каскадом повлечь за собой новые потрясения».

Напомним, последнее время в Европе резко подорожал газ. Как ранее писал сайт kp.ru, группа из пяти стран Европейского союза ранее выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка цен на голубого топлива.