В Шотландии отказались от слова «мать» в официальных документах о материнстве

В Шотландии в официальных документах не будут употреблять слово "мать". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Правительство Шотландии решило исключить слово «мать» из официальной документации, касающейся законов о материнстве. Теперь в законах и документах, регламентирующих разные аспекты материнства в этой стране, вместо слова «мать» будут употреблять выражения «супруг», «партнер», «беременная женщина», «лицо, родившее ребенка» и тому подобные. Такие термины будут использоваться и в документации, связанной с оформлением отпусков по беременности и родам.

Инициативу предложила организация Stonewall, пишет Daily Mail. Это одна из крупнейших в Европе организаций по защите прав ЛГБТ. Stonewall постоянно ратует за изъятие из официальных документов гендерно окрашенных слов и использования гендерно нейтральных местоимений.

Сообщается, что не все организации ЛГБТ приняли нововведение с восторгом, некоторые раскритиковали решение государственной службы Шотландии отказаться от слова «мать» в документах.

Ранее на kp.ru рассказывалось, что Роспотребнадзор занялся проверкой популярной игрушки поп-ит из-за ее радужной окраски после запроса одного из чеченских СМИ. В запросе предлагалось выяснить, не связана ли радужная окраска антистресс-игрушки с пропагандой ЛГБТ.