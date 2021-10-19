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Политика19 октября 2021 12:34

Путин и премьер-министр Италии обсудили подготовку к саммиту стран G20

Российский лидер и глава итальянского правительства поговорили по телефону
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к предстоящему саммиту стран «Большой двадцатки», который состоится в Риме 30-31 октября. Об этом во вторник, 19 октября, сообщила пресс-служба правительственного дворца Киджи.

Кроме того, российский лидер и глава итальянского правительства обсудили двусторонние отношения и кризис в Афганистане.

«Лидеры обсудили кризис в Афганистане, подготовку к саммиту G20 и двусторонние отношения», - говорится в сообщении правительственного дворца Киджи.

Напомним, саммит «Большой двадцати» состоится в итальянской столице в период 30–31 октября. Председательствующая в G20 Италия намерена задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану, среди которых США, Турция, Китай и Россия. Из числа членов «двадцатки» инициативу проведения саммита в связи с необходимости урегулирования ситуации в Афганистане поддержали Германия и Франция.