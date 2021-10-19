Путин и премьер-министр Италии обсудили подготовку к саммиту стран G20

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к предстоящему саммиту стран «Большой двадцатки», который состоится в Риме 30-31 октября. Об этом во вторник, 19 октября, сообщила пресс-служба правительственного дворца Киджи.

Кроме того, российский лидер и глава итальянского правительства обсудили двусторонние отношения и кризис в Афганистане.

«Лидеры обсудили кризис в Афганистане, подготовку к саммиту G20 и двусторонние отношения», - говорится в сообщении правительственного дворца Киджи.

Напомним, саммит «Большой двадцати» состоится в итальянской столице в период 30–31 октября. Председательствующая в G20 Италия намерена задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану, среди которых США, Турция, Китай и Россия. Из числа членов «двадцатки» инициативу проведения саммита в связи с необходимости урегулирования ситуации в Афганистане поддержали Германия и Франция.