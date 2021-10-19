Суд изъял имущество у служившей в ФСБ супружеской пары, открывшей более 200 счетов в банках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд изъял имущество у бывших сотрудников ФСБ России, которые открыли 208 банковских счетов.

Счета экс-начальника одного из отделений службы управления материально-технического обеспечения ФСБ Михаила Кулюкина были обнаружены при расследовании уголовного дела о хищении при поставках индивидуальных рационов питания. С иском в суд обратился заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь.

Следствие установило, что он вместе со своей женой – сотрудницей того же управления, открыли счета в 34 российских и зарубежных банках и приобрели недвижимость, передает РИА Новости со ссылкой на Щербинский суд Москвы.

В прокуратуре супруги заявили, что доход от службы в ФСБ является их единственным заработком. Согласно материалам дела, в течение года семья Кулюкиных приобрела недвижимость, стоимость которой в два раза превысила совокупный доход экс-сотрудников за восемь лет работы в ФСБ. Средства со счетов в размере 43 тысячи долларов, две квартиры и одно нежилое помещение были обращены в пользу государства.