Ситимобил ввел сервисный сбор с каждого заказа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агрегатор такси «Ситимобил» уведомил своих партнеров, что вводит сервисный сбор с каждого заказа в размере от одного до 4,5 рубля.

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании, внедрение сервисного сбора назвали необходимым решением в условиях роста нагрузки на инфраструктуру. В пресс-службе «Ситимобил» сообщили, что полученные таким образом средства пойдут на развитие сервиса и не отразятся на доходах непосредственно водителей. Агрегатор не стал вводить сбор в виде процента от стоимости поездки, поскольку фиксированная сумма уменьшит размер сбора. Как компании отметили, что такой сбор есть и у зарубежных сервисов Lyft и Uber, а также у «Яндекс Go».

В «Яндекс.Такси» заявили, что сбора с пользователей у них нет, а компания взимает плату с каждого заказа с таксопарков за программное обеспечение. Как уточнили, размер комиссии зависит от региона, а также тарифа, и в среднем составляет примерно 20 процентов от стоимости заказа. Эффективная комиссия вдвое ниже, поскольку компания направляет полученные средства и на субсидии водителям. В DiDi, кроме комиссии в размере от 9,5 до 18 процентов, нет никаких сборов.

«Это общемировая практика для многих сервисов, оказывающих услуги. Например, он [сбор] взимается при бронировании авиабилетов или гостиниц», - заявили в пресс-службе «Яндекса».

Ранее сервисный сбор для пользователей установили такие компании Delivery Club и «Яндекс.Еда».