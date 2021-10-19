Самое дешевое арендное жилье сдается в районе Северное Измайлово, Новогиреево и Кузьминках Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики агентства "ИНКОМ-Недвижимость" рассказали, что в октябре 2021 года минимальная стоимость аренды квартиры в Москве составила 30 тысяч рублей. Жилье сдается в панельном доме, в десяти минутах ходьбы от станции метро "Щелковская" в районе Северное Измайлово. Общая площадь однушки со свежим ремонтом и бытовой техникой составляет 35 квадратных метров, габариты кухни - семь квадратов, сообщает издание Lenta.ru.

Второе место в рейтинге дешевых съемных квартир досталось однокомнатной квартире в 35 квадратных метров, также предлагаемой по ставке 30 тысяч рублей в месяц в районе Новогиреево.

Тройку лидеров замыкает квартира в Кузьминках, с площадью 35 квадратов, с метражом кухни 6 квадратных метров. Такую квартиру можно снять за 32 тысячи.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" рассказывало, что аренда подмосковных коттеджей на Новый год подорожала в 13 раз. Если вы собрались праздновать Новый год большой компанией в Подмосковье, приготовьтесь к серьезным тратам. Вполне возможно, что аренды загородных домов уже не 5 тысяч в сутки, а 65 тысяч рублей.