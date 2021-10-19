Кремль не видит угрозы в испытаниях Китаем гиперзвукового оружия Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Кремль не рассматривает испытания китайского гиперзвукового оружия как угрозу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Китай развивает свои вооруженные силы, свои системы вооружений, не выходя за рамки каких-то международных обязательств», – отметил официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, в августе Китай провел учения ракетных войск Народно-освободительной армии, где испытали ракеты нового типа. Первая неядерная ракетная бригада ракетных войск китайской армии преодолела суровые природные условия и сложные электромагнитные помехи. После этого она осуществила быстрое реагирование в пустыне и произвела успешный запуск двух новых ракет.

Обе ракеты успешно поразили цели на расстоянии в несколько сотен километров, уничтожив ключевые узлы связи системы обороны условного противника.