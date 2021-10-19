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Политика19 октября 2021 13:10

Кремль не видит угрозы в испытаниях Китаем гиперзвукового оружия

Пекин не выходит за рамки обязательств, отметил представитель Кремля
Абдулла ШАКИРОВ
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Кремль не видит угрозы в испытаниях Китаем гиперзвукового оружия

Кремль не видит угрозы в испытаниях Китаем гиперзвукового оружия

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Кремль не рассматривает испытания китайского гиперзвукового оружия как угрозу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Китай развивает свои вооруженные силы, свои системы вооружений, не выходя за рамки каких-то международных обязательств», – отметил официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, в августе Китай провел учения ракетных войск Народно-освободительной армии, где испытали ракеты нового типа. Первая неядерная ракетная бригада ракетных войск китайской армии преодолела суровые природные условия и сложные электромагнитные помехи. После этого она осуществила быстрое реагирование в пустыне и произвела успешный запуск двух новых ракет.

Обе ракеты успешно поразили цели на расстоянии в несколько сотен километров, уничтожив ключевые узлы связи системы обороны условного противника.