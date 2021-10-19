Песков: Кремль не будет предвосхищать решение Путина по кандидатуре главы МЧС

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль не собирается предвосхищать решение президента России Владимира Путина по кандидатуре главы МЧС. Такое заявление во вторник, 19 октября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, напомнив, что закон не регламентирует сроки выбора руководителя министерства.

Напомним, глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября во время поездки в Норильск. Министр попытался удержать режиссера Александра Мельника, который поскользнулся на краю выступа и падал в реку. Глава ведомства также оказался в воде, где напоролся на острый камень. Обоих пострадавших на вертолете доставили в больницу, однако спасти их не смогли.

Соболезнования родным и близким Зиничева принесли президент России, министр обороны Сергей Шойгу, патриарх Кирилл и другие известные люди, среди которых лидеры зарубежных стран. Они отметили мужество и самоотверженность главы МЧС, пытавшегося спасти человека ценой собственной жизни.

Временно исполняющим главы МЧС назначили генерал-полковника Александра Чуприяна.