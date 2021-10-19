Депутат сейма Латвии от правящей партии назвал противников вакцинации «советскими колонистами»

В Латвии тех, кто отказывается вакцинироваться, назвали "советскими колонистами". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Сейма Латвии Янис Иесалниекс обвинил Кремль в провале кампании по вакцинации русскоязычного населения страны и назвал противников вакцинации «советскими колонистами». Иесалниекс представляет праворадикальный Национальный блок. Такое заявление он сделал на своей странице в Twitter.

По словам Иесалниекса, в Риге в больницах 80 процентов коронавирусных пациентов – это русскоязычные граждане. Депутат считает, что провал кампании по вакцинации среди русскоязычного населения вызван «пропагандой Кремля» и считает, что это портит жизнь латышским детям.

«Латышские дети не смогут учиться и заниматься спортом, потому что приехавшие в советское время колонисты не желают вакцинироваться и теперь перегружают больницы», — заявил Иесалниекс.

Ранее министр здравоохранения Латвии Даниэлс Павлютс заявил о неконтролируемом распространении ковида в стране и необходимости жесткого локдауна с комендантским часом и другими серьезными ограничительными мерами. Локдаун объявлен в Латвии с 21 октября по 15 ноября. С 20.00 до 5.00 всем жителям страны запрещается выходить из дома, закрывается или переводится на удаленку все, за исключением учреждений и магазинов, которые работают на обеспечение безопасности и жизнедеятельности, а также предоставляют товары и услуги первой необходимости.