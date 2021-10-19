Правительство утвердило правила блокировки номеров мобильной связи заключенных

В России определили порядок блокировки абонентских номеров тех, кто находится в СИЗО или исправительных учреждениях. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Определился порядок блокировки номеров мобильной связи людей, находящихся в российских следственных изоляторах или исправительных учреждениях. Правила взаимодействия ФСИН с операторами мобильной связи определены в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации 19 октября. Правила утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Чтобы осужденный, подозреваемый или обвиняемый в исправительном учреждении или СИЗО не смог воспользоваться своим телефоном, «уполномоченным руководителем» должно быть принято соответствующее решение. Решение принимается «не позднее 24 часов с момента, когда стало известно о каждом конкретном случае использования абонентского номера", сказано в документе.

Решение отправляют оператору связи, а тот уже в течение трех суток должен прекратить оказание услуг по указанным в решение абонентским номерам. Еще 12 часов есть у оператора, чтобы информировать об этом заявителя, то есть сотрудника ФСИН.

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