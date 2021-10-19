Политолог Андрей Кортунов: "Россия - любимый противник НАТО"

Эксперт считает, что после провала НАТО в Афганистане, альянсу необходим новый главный враг. Фото: REUTERS

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что Североатлантический альянс обречен на противостояние с Россией и неизбежно поставит ее на место "любимого" противника.

"Россия - любимый противник для многих стран-членов НАТО", - сообщил он.

Эксперт считает, что после провала НАТО в Афганистане, альянсу необходим новый "главный враг". По его словам, нынешний президент Джо Байден предлагал на эту роль Китай, однако страны Восточной Европы оказались несговорчивы из-за своей жесткой позиции в отношении Москвы.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее назвал решение главы МИД РФ о приостановке работы представительства России при НАТО более чем адекватным ответом на последние действия НАТО, в результате которых в начале октября неожиданным образом сразу 8 представителей РФ при альянсе были лишены аккредитации по причине якобы растущей враждебной деятельности России, передает "Свободная пресса"