Франция выразила сожаление в связи с закрытием миссии НАТО в России Фото: REUTERS

Франция сожалеет о том, что Россия решила приостановить работу представительства НАТО в Москве, заявил представитель французского Министерства иностранных дел вот время брифинга.

Он назвал решение России необоснованным. Представитель МИД Франции отметил, что Париж с 2014 года постоянно выступает за сохранение диалога между Москвой и Брюсселем.

Как писал сайт kp.ru, Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября 2021. Также приостановлена работа представительства альянса в Москве. Все контакты будут осуществляться через российских послов в странах-членах Североатлантического альянса.

Напомним, НАТО решило сократить состав постпредства РФ при альянсе в ответ на «враждебную деятельность» Москвы. Аккредитации лишились восемь дипломатов от России в Брюсселе. Позиции еще двух были подвергнуты сокращению.