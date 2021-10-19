Владимир Путин заявил, что у России колоссальный потенциал для научных открытий Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил о наличии колоссального потенциала для научных открытий у России. Заявление было сделано во время обращения к участникам церемонии вручения премии Русского географического общества.

Глава государства заметил, что премия позволяет обратить внимание на достижения тех людей, чей труд незаметен, но имеет огромное значение для страны.

- У России – самой большой и многогранной страны мира – колоссальный потенциал для научных открытий. Например, Мировой океан. Ученые говорят, что он изучен не более чем на семь процентов, а Россию омывают 13 морей, в том числе так называемых холодных, и их глубины, животный и растительный мир только начали раскрывать свои тайны. Или пещеры: на сегодня нашими спелеологами выявлено без малого пять тысяч объектов, но, по оценкам специалистов, это всего лишь десятая часть природных пещер на территории нашей страны, — сказал глава государства.

Путин подчеркнул важность сохранения популяции диких животных и выразил надежду, что поддержка РГО подобных проектов будет набирать обороты.

В конце речи президент выразил уверенность, что в России всегда будет много людей, совершающих научные открытия.

В марте Владимир Путин заявил, что начинающие ученые нуждаются в особой поддержке государства. Российский лидер также поддержал инициативу министра науки и высшего образования Валерия Фалькова о закреплении статуса молодых ученых в законе "О науке". В ходе встречи с российским лидером Фальков сообщил, что после консультаций в правительстве России и администрации главы государство Минобрнауки подготовило обращения на имя главы государства с просьбой поддержать изменения в закон "О науке", закрепив в нём понятие, правовой статус молодых учёных как совокупность их прав, обязанностей и гарантий.