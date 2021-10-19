АТОР ожидает продления туристического кешбэка в 2022 году Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Программа туристического кешбэка оказалась очень действенной, и Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает продление ее действия, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Мы надеемся, кешбэк не свернут в 2022 году – эта мера поддержки оказалась действительно эффективной в плане стимулирования спроса в низкий сезон», – сказал она журналистам.

По ее словам, ассоциация обратилась к председателю правительства России Михаилу Мишустину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с предложением продлить программу на весь 2022 год за исключением сезона высокого спроса на путевки. Благодаря программе туристического кешбэка «в низкий сезон» многие регионы получают дополнительный поток в объеме от 5% до 25% туристов, отметила Ломидзе.

Напомним, Ростуризм намерен до конца этого года запустить зимние продажи в рамках программы туристического кешбэка,

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин предложил подумать над увеличением размера туристического кешбэка для Дальнего Востока.