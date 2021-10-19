На Украине предложили обследовать у психиатра всех кандидатов на государственные должности

Украинский депутат предлагает обследовать у психиатра всех, кто претендует на государственные и выборные должности - чтобы избавиться от "атмосферы ненависти". Фото: страница группы "За будущее" в Facebook.

Проект закона, в котором предлагается обследовать у психиатра всех кандидатов на выборные должности, в том числе народных депутатов и госслужащих, зарегистрирует в парламенте Украины депутатская группа «За будущее». Такое заявление с трибуны Верховной Рады сделал соруководитель группы Тарас Батенко, пишет издание ГОРДОН.

Батенко считает, что если допускать людей к выборным должностям и государственной службе только после положительного вердикта психиатра, это поможет бороться с «атмосферой ненависти».

Депутат подчеркнул необходимость "неотложно предусмотреть обязательство всех кандидатов на выборные должности... проходить психиатрический анализ, психосмотр".

С похожим предложением выступал в 2018 году лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко, который подготовил законопроект, обязывающий всех кандидатов в президенты Украины проходить обследование у психиатра и у нарколога.