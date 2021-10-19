Назарбаев попросил прощения у казахов за свои ошибки

Нурсултан Назарбаев Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Бывший казахский лидер Нурсултан Назарбаев в тизере интервью-фильма "Штрихи к портрету. Откровения" попросил прощения у граждан Казахстана. Видео разместил его пресс-секретарь Айдос Укибай у себя в Twitter.

- Я сейчас скажу одну вещь, которую я никогда не говорил. Для тебя это будет сенсацией. Пусть меня простят. Мне трудно. Бесстрашных людей нет, — сказал Назарбаев во время общения с журналисткой.

Бывший президент также вспомнил случай с бегством банкира Мухтара Аблязова, которого в Казахстане заочно приговорили к пожизненному заключению за коррупцию.

Напомним, в марте 2019 года Нурсултан Назарбаев сообщил, что покинет пост президента Казахстана. Вместо него пост главы государства занял тогдашний спикер сената Касым-Жомар Токаев. Сейчас Назарбаев занимает должность председателя Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета страны.