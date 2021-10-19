В Белоруссии вакцинированным от COVID-19 платят до $122

В Белоруссии прошедшим вакцинацию выплачивают до 122 долларов. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Жители Белоруссии могут получить $122 за то, что вакцинировались от COVID-19. Правда, не все, а те, что работают на определенных предприятиях. О системе поощрения для вакцинированных телеканалу Беларусь-1 рассказал заместитель председателя Федерации профсоюзов Вадим Грачев.

По словам Грачева, предприятия сами определяют, как поощрить привитого сотрудника. Некоторые практикуют единовременные выплаты за прививку. В зависимости от финансовых возможностей предприятия, вакцинированный может получить от 29 до 300 белорусских рублей. Это эквивалентно сумме от $11 до $122.

Некоторые предприятия дают привитым дополнительные выходные или выдают им сертификаты на свою продукцию или услуги.

Тем временем вице-премьер России Татьяна Голикова призвала работодателей предоставить сотрудникам два выходных, чтобы они могли за это время вакцинироваться от коронавирусной инфекции, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невозможности поголовных выплат за вакцинацию. В некоторых регионах Российской Федерации действуют лотереи для привитых, напомнил он.