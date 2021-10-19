Спасатели рассказали, каких диких животных можно встретить в Москве

С начала 2021 года отмечается не более десятка вызовов с участием диких животных Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Представитель пресс-службы московского департамента по делам ГО и ЧС рассказал "Ридусу", что чаще всего на улицах Москвы можно встретить лисиц и лосей, в районе "Лосиного острова"

"С начала года у спасателей в столице было около 500 вызовов на чрезвычайные ситуации с животными. Из них буквально пара процентов приходится на вызовы, связанные с дикими животными, это будет около пяти случаев", - рассказал спасатель изданию.

По данным спасателей, визиты диких зверей в Москву все-таки пока остаются редкими.

Так, с начала 2021 года отмечается не более десятка таких случаев. В основном все же спасателям в Москве приходится сталкиваться с мелкими млекопитающими и птицами.

Необычный способ профилактики ДТП с участием диких животных тестируют сейчас в Костромской области. На одной из ферм на ошейники лосей пришили светоотражающие элементы, сообщает ОТР.