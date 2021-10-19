Иммунолог рассказал, как правильно провести нерабочие дни в ноябре

Болибок считает, что предложение Голиковой можно назвать завуалированным локдауном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что без введения дополнительных мер безопасности предложение вице-премьера Татьяны Голиковой сделать с 30 октября по 7 ноября нерабочими выглядит неполным.

"Если дополнительно к этому не вводить запретительные меры на массовые скопления людей и на перемещения, то это приведет к тому, что картина ухудшится. Подразумевается, что в эти дни люди будут проводить время со своей семьей и исключат внешние дополнительные контакты. Если это будет такой режим, то это будет прекрасно. Это время совпадает с каникулярной неделей. Значит, идея в том, чтобы посадить людей дома, дети в школу не ходят, родители на работу не ходят, все сидят дома. В таком формате это сработает", - объяснил медик.

Эксперт отметил, что если Москва по привычке рванет на длинные выходные по всей России и за рубеж, то это приведет к тому, что очаг коронавируса расползется. Он считает, что предложение Голиковой можно назвать завуалированным локдауном.

Ранее RT сообщал, что управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий из-за осложнения ситуации с коронавирусом в городе