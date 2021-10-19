Путин не будет менять рабочий график в связи с новыми ограничениями по коронавирусу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые ограничения, введенные властями Москвы в связи с распространением коронавируса, не скажутся на графике президента России Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ни одни ограничения на работу президента не влияют. Президент уже научился так, чтобы никоим образом ни на интенсивность, ни на содержание все это не влияет никоим образом», – сказал журналистам пресс-секретарь главы государства.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 19 октября, мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, с 25 октября 2021 гражданам в возрасте от 60 лет предписано не покидать дома, а предприятиям перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Кроме того, в столице вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для части работников.

По слвоам Собянина, с сентября в Москве фиксируется новый рост заболеваемости COVID-19. По сравнению с августом 2021 еженедельный прирост инфицированных увеличился в четыре раза и составляет 42 тысячи случаев.