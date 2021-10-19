Убийца 9-летней девочки в Вологде перед смертью издевалась над ней. Фото: Соцсети

Отчим убитой в Вологде 9-летней девочки рассказал своим близким, что над ребенком издевались перед убийством. Об этом сообщает "КП-Петербург".

- Эта женщина избивала Арину, потом резала ее, она издевались над ней. Нам сказали это на вскрытии в морге. Из-за этого нам Арину даже не показывают, потому что не на что там смотреть. Пока не восстановят лицо и тело, — сообщил своим близким мужчина.

Также в опубликованном в Сети сообщении он назвал убитую "ангелочком" и сообщил, что очень скучает по ней.

Напомним, ранее задержали женщину, подозреваемую в убийстве девочки. По данным Следственного комитета РФ, подозреваемая встретила девочку на улице города 16 октября, после чего, войдя в доверие, она привела ребенка в свою квартиру, где и совершила убийство, после которого скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона. Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили вечером в понедельник, 18 октября, в квартире подозреваемой.