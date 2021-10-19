Минфин попросит у правительства 50 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Антон Силуанов Фото: Александр ГЛУЗ

Министерство финансов попросит у правительства России выделить 50 миллиардов рублей в рамках дополнительного финансирования борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в ходе встречи с сенаторами в формате "Открытого диалога".

По его словам, в обычной ситуации на эти цели Россия тратила около 2 миллиардов рублей в день. Из-за всплеска заболеваемости сумма увеличилась до 3,6 миллиарда рублей. При этом Силуанов подчеркнул, что даже в такой ситуация нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи гражданам.

За минувшие сутки выявлено 33 740 новых случаев коронавируса в 85 регионах, а полностью выздоровели 23 426 человек. Таким образом, по состоянию на вторник, 19 октября 2021 года, общее число заразивших коронавирусом составило 8 060 752 случая коронавируса во всех 85 российских регионах, а выздоровели 7 040 481 человек.