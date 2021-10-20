Ольга Бузова высказалась о скандале с Губерниевым: "Я не стесняюсь того, что расплакалась"

Ольга Бузова рассказала, почему считает абсолютно нормальным плакать в прямом эфире. Фото: Иван МАКЕЕВ

Помните, как летом Ольга Бузова плакала в прямом эфире и кто довел ее до слез? Певица и телеведущая рассказала в эксклюзивном интервью kp.ru, почему комментатор Дмитрий Губерниев нахамил ей на «Матч ТВ» и кто за нее потом заступился.

Бузова уверена, что Губерниев ее ненавидит, и у ненависти этой длинные корни.

-Губерниев давно меня ненавидит. Ещё с тех времен, когда я была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. И когда я ходила на матчи, он всегда нелестно обо мне отзывался. Потом Губерниев меня оскорблял в соцсетях во время «Ледникового периода», - поделилась певица.

Впрочем, на одного Губерниева приходится целая толпа людей, которые любят певицу и готовы за нее заступиться.

- За меня заступились все мужья моих подруг, боксеры, вся моя команда, многие люди. Я ни у кого ничего не просила, но очень сильно за меня заступились мои друзья, за что я очень благодарна. И мне приятно, что люди со стороны понимают, что Губерниев повёл себя некорректно, - сказала Ольга Бузова.

Бузова считает, что в тот раз организаторы эфира ее подставили, не предупредив заранее, что на программе будет Губерниев.

-Конечно, я бы не пошла на эту программу, если бы знала, что там будет человек, который меня ненавидит. Зачем мне приходить в места, где меня не ждут и где меня не любят? Слава богу, у меня есть сейчас право выбора. Я хожу только туда, кого я хочу видеть, и кто ко мне относится с уважением. Причем ты можешь меня не любить, но уважать, - заявила она.

Губерниев, напомним, троллил Бузову, заставляя ее ответить «да» или «нет» на вопрос «Перестали ли вы пить коньяк по утрам?». Да-да, так же, как Карлсон троллил фрекен Бок. Ольга Бузова считает свою реакцию абсолютно нормальной.

- Я не стесняюсь того, что я расплакалась. Я не стесняюсь своей слабости, я не стесняюсь своих слез, - сказала она kp.ru.

Кстати, сам Дмитрий Губерниев уже отреагировал на слова певицы. «Кто вы такая, чтобы я вас ненавидел», - цитирует комментатора "КП-Спорт".